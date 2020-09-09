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В России провели конкурс на скоростное копание могил: видео

9 сентября, 16:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Место и дата проведения соревнования несколько раз переносились

В России впервые прошли соревнования по скоростному копанию могил, сообщает Telegram-канал MASH.

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Изначально планировалось, что профессиональный конкурс могильщиков под названием "Могильный беспредел", предполагающий копку могил на скорость, пройдет во Владивостоке в августе. Однако его сначала перенесли в Омск, затем в Томск, а потом изменили дату проведения.

Вместо этих соревнований во Владивостоке должен был пройти "дрифт" на катафалках, сообщает iz.ru.

В Томск съехались коллеги-гробокопатели из пяти городов (по одному от каждого), порыли на славу. Лучший результат — 52 минуты (у томичей), худший — около 70.

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Видео: Mash

Сайт "Сегодня" сообщал, что на фоне эпидемии коронавируса мэр Фастова предложил наказывать нарушителей карантина копанием могил.

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Напомним, в сентябре 2019-го в Венгрии прошел конкурс по скоростному копанию могил – за звание лучших в скоростном копании ям боролись 18 команд, по два человека в каждой. Каждая команда управилась с заданием менее чем за час.

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Россия конкурс могилы могила томск

Источник: Сегодня

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