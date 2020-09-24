В России арестовали квартиру и банковские счета Навального

Оппозиционера "наказали" за одно из его расследований

В России судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционера Алексея Навального, который проходит реабилитацию в Германии.

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Кроме ареста квартиры в Москве, были арестованы и банковские счета политика. Об этом сообщила спикер оппозиционера Кира Ярмыш в своем Twitter.

По ее словам, действия судебных приставов связаны с иском компании "Московский школьник", к которой якобы имеет отношение бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Стоит отметить, что Фонд борьбы с коррупцией, созданный Навальным, обвинял комбинат питания "Московский школьник" во вспышках дизентерии в московских детских садах и школах, которые произошли в декабре 2018 года.

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После этого комбинат потребовал с Навального и ФБК по полмиллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб деловой репутации. В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков 88 миллионов рублей (около 1,1 млн долларов). Из-за проигранного иска Навальный объявил о закрытии ФБК.

В конце августа 2020 года стало известно, что Евгений Пригожин выкупил у "Московского школьника" право требовать долг с представителей ФБК.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что российские власти не планируют начинать расследование его отравления и требует от следователей вернуть ему изъятые личные вещи.

Мы также писали, что правоохранительные органы Германии не могут пока начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который находился на лечении в берлинской клинике "Шарите".

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