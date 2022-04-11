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В России арестовали Владислава Суркова – экс-депутат Госдумы РФ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 апреля, 19:54
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Сейчас проводятся следственные мероприятия
Владислав Сурков (слева) и президент России Владимир Путин (справа).
Владислав Сурков (слева) и президент России Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев заявил, что арестован экс-помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков.

Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на свои источники.

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"Близок с Кадыровым"

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова. Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", – сказал он.

По его словам, Сурков до сих пор знает реальную ситуацию в "ДНР" и "ЛНР", имеет там "обширные связи", а также "близок к российским "ветеранам Донбасса".

"Сурков всегда был довольно близок с Кадыровым и очевидно, что много чего академик не сам придумывает, а следует заветам ВладиславЮрича... Ждем подтверждения или опровержения информации об аресте Суркова", – отметил Пономарев.

Напомним, Владислав Сурков, который считался "куратором" донбасских боевиков в Кремле, был уволен со своей должности еще 18 февраля 2020 года.

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