В России бушует сразу несколько десятков масштабных лесных пожаров (видео)

Режим ЧС объявили в двух поселениях Воронежской области

В Воронежской области РФ в воскресенье, 27 сентября, разгорелось более 40 лесных пожаров. Сухая погода и ветер способствуют распространению огня. Также в селах плохая ситуация с наличием воды для тушения.

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Как сообщают РИА.Воронеж, в основном причиной пожаров стали сами люди.

По сообщению МЧС, огонь уничтожил один жилой дом, один нежилой, а также три хозяйственные постройки.

Как сообщает "Интерфакс", площади возгораний составляют 70 га: поселок Новоподклетное (5 га), город Борисоглебск (10 га) и поселок Медовка (50 га). Режим чрезвычайной ситуации объявили в двух поселениях.

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Информации о пострадавших на данный момент нет. Очевидцы делятся видео катастрофических пожаров все в новых местах.

Напомним, В Голопристанском районе Херсонской области продолжается ликвидация лесного пожара, который распространился на 20 гектаров. Сейчас открытого огня уже нет.

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