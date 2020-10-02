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В России цирковой медведь укусил ребенка за голову и напал на дрессировщика

2 октября, 03:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

С животного за кулисами слетел намордник

В российском цирке после выступления медведь напал на дрессировщика и ребенка.

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Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Московской области в городе Реутове. Пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей.

Нападение произошло за кулисами цирка после выступления. На улице медведь стащил лапой намордник, прижал ребенка к себе лапой и укусил за голову. Отец мальчика, дрессировщик, получил царапины.

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Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в России львица напала на девочку во время представления в цирке – животное набросилось на ребенка.

Также мы писали о том, что медведь попытался разорвать дрессировщика прямо во время циркового шоу в Карелии.

Мы также писали о побеге другого хищника в России – ягуара, из зоопарка в российском Красноярске.

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Россия дети цирк медведь нападение
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