В России цирковой медведь укусил ребенка за голову и напал на дрессировщика

В российском цирке после выступления медведь напал на дрессировщика и ребенка.
Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в Московской области в городе Реутове. Пострадавших госпитализировали.
По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей.
Нападение произошло за кулисами цирка после выступления. На улице медведь стащил лапой намордник, прижал ребенка к себе лапой и укусил за голову. Отец мальчика, дрессировщик, получил царапины.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в России львица напала на девочку во время представления в цирке – животное набросилось на ребенка.
Также мы писали о том, что медведь попытался разорвать дрессировщика прямо во время циркового шоу в Карелии.
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