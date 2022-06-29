Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституции ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге Саммит НАТО в Мадриде Саммит НАТО в Мадриде ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В России дали циничный ответ по украинским пленным

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 08:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о возмещении морального ущерба
В РФ сделали заявление по военнопленным. Коллаж "Сегодня"
В РФ сделали заявление по военнопленным. Коллаж "Сегодня"

В России заявили, что решили не обменивать украинских военнопленных.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, которого цитирует "Фонтанка".

Реклама

​Пленные украинцы

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "Сдадимся и в семьи". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", – заявил он.

Бастрыкин заявил, что две тысячи украинских пленных прибыли "вчера". Также глава российского СК не исключил, что украинским военным придется возместить материальный ущерб.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значительное количество" украинских пленных. Буданов также сказал, что знает точное количество украинцев в российском плену и россиян в украинском, но озвучивать цифры он не стал.

Реклама

Сколько украинских военных с Азовстали в плену

Число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных.

И это похоже на правду, учитывая, что каждого пленного фиксируют представители Международного Комитета Красного Креста (МККК). Вряд ли бы россияне тут стали сильно привирать…

К тому же разведка Великобритании называла примерно то же число – 1700 эвакуированных военных.

Реклама

Напомним, оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 28 июня
1
Личный состав 35250
Личный состав
2
Танки 1567
Танки
3
ББМ 3704
ББМ
4
Артиллерия 778
Артиллерия
5
Средства ПВО 102
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2589
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Образец военного разведчика... Александр Штоюнда – майор, заместитель командира, начальник воздушно-десантной службы 18-го отдельного батальона морской пехоты. На войне с 2014 года: Мариуполь, Краснопартизанск, Изварино, Белокаменка... Неоднократно награжден, в том числе орденом Богдана Хмельницкого. Погиб, выполняя боевое задание…

История героя
Непокоренные
Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20283.4

Bitcoin Cash (BCH)

104.4

Binance Coin (BNB)

223.37

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

15.55

Litecoin (LTC)

52.86

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять