В России дали циничный ответ по украинским пленным

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о возмещении морального ущерба

В РФ сделали заявление по военнопленным. Коллаж "Сегодня"

В России заявили, что решили не обменивать украинских военнопленных.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, которого цитирует "Фонтанка".

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​Пленные украинцы

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "Сдадимся и в семьи". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", – заявил он.

Бастрыкин заявил, что две тысячи украинских пленных прибыли "вчера". Также глава российского СК не исключил, что украинским военным придется возместить материальный ущерб.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значительное количество" украинских пленных. Буданов также сказал, что знает точное количество украинцев в российском плену и россиян в украинском, но озвучивать цифры он не стал.

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Сколько украинских военных с Азовстали в плену

Число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных.

И это похоже на правду, учитывая, что каждого пленного фиксируют представители Международного Комитета Красного Креста (МККК). Вряд ли бы россияне тут стали сильно привирать…

К тому же разведка Великобритании называла примерно то же число – 1700 эвакуированных военных.

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Напомним, оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".