В России "Слава Украине!" на День победы вызвала скандал: видео

Украинский лозунг во время праздничного фейерверка в Тюмени вывел россиянку из себя – она велела "заткнуться" и назвала "выродками" за поддержку Украины

Фото: коллаж "Сегодня"

В российской Тюмени День победы отметили лозунгами "Слава Украине!", что вызвало истерику у одной из жительниц города.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал Kotsnews.

Читайте также: В России прошел военный парад ко Дню победы – Путин наблюдал с трибуны (видео)

Инцидент произошел вечером 9 мая, когда горожане собрались на набережную смотреть на праздничный салют. На опубликованном видео слышно, как во время фейерверка кто-то крикнул "Слава Украине!", что стало поводом для скандала.

"А ну-ка там, с Украины, заткнулись!" – крикнула в темноту автор видео.

Реклама

По ее словам, украинские лозунги кричала "группа 18-летних подростков", в совокупности около 15 человек. А на ее замечание они ответили криками "Ганьба!".

Но на этом скандал не закончился. "За кадром", уходя, россиянка-провокаторша "с чувством" обозвала компанию "выродками".

Напомним, что День победы в России отметился и другим скандалом – во Владивостоке местная журналистка не дала договорить ветерану войны ради комментария чиновника.

А президент РФ Владимир Путин в этот день нарушил традицию и в своем выступлении не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, сказав только о советском народе.