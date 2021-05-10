Українська
$ 27,72
33,41
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России "Слава Украине!" на День победы вызвала скандал: видео

10 мая, 15:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинский лозунг во время праздничного фейерверка в Тюмени вывел россиянку из себя – она велела "заткнуться" и назвала "выродками" за поддержку Украины

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В российской Тюмени День победы отметили лозунгами "Слава Украине!", что вызвало истерику у одной из жительниц города.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал Kotsnews.

Читайте также: В России прошел военный парад ко Дню победы – Путин наблюдал с трибуны (видео)

Инцидент произошел вечером 9 мая, когда горожане собрались на набережную смотреть на праздничный салют. На опубликованном видео слышно, как во время фейерверка кто-то крикнул "Слава Украине!", что стало поводом для скандала.

"А ну-ка там, с Украины, заткнулись!" – крикнула в темноту автор видео.

В тренде
Коронавирус у каждого второго и 163 умирающих в час. Что творится в индийском COVID-аду?
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Реклама

По ее словам, украинские лозунги кричала "группа 18-летних подростков", в совокупности около 15 человек. А на ее замечание они ответили криками "Ганьба!".

Но на этом скандал не закончился. "За кадром", уходя, россиянка-провокаторша "с чувством" обозвала компанию "выродками".

Напомним, что День победы в России отметился и другим скандалом – во Владивостоке местная журналистка не дала договорить ветерану войны ради комментария чиновника.

А президент РФ Владимир Путин в этот день нарушил традицию и в своем выступлении не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, сказав только о советском народе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Умер 100-летний лидер КПСС, запретивший всему
Умер 100-летний лидер КПСС, запретивший всему "совку" питьРоссия
Лещенко из
Лещенко из "Укрзализныци" угодил в скандал – его жена дала концерт в Москве (видео)Украина
Уже третий, лечивший Навального: в Омске директор больницы
Уже третий, лечивший Навального: в Омске директор больницы "исчез в лесу" (обновлено)Россия
Вырезал про Голодомор и НКВД. Украинский влогер Ивангай назвал Дудя
Вырезал про Голодомор и НКВД. Украинский влогер Ивангай назвал Дудя "сс*клом *баным"Украина
Все говорят. Кто
Все говорят. Кто "сс*ло **аное"? – итог ссоры Дудя и украинского влогера ИвангаяУкраина
Дудь показал вырезанную часть интервью с Ивангаем. Что наговорил влогер (видео)
Дудь показал вырезанную часть интервью с Ивангаем. Что наговорил влогер (видео)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять