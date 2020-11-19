В России депутат порвал портрет Путина: фото и видео

В России полиция проводит проверку в отношении муниципального депутата из Санкт-Петербурга Никиты Юферева, который порвал портрет президента своей страны, висевший в госучреждении.
Как сообщает Znak, инцидент произошел в здании совета муниципального образования Смольнинское.
Порванный портрет Владимира Путина обнаружила сотрудница местной администрации, которая и вызвала полицию. Прибыв, правоохранители сообщили, что "порвали фотографию главнокомандующего".
Оказалось, что портрет порвал депутат от партии "Яблоко" Никита Юферев – там образом он "отомстил" за то, что Путиным заменили портрет российского поэта Александра Пушкина, который висел в одном из кабинетов.
"Портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования", – написал чиновник на своей странице в Facebook.
Полицейские около часа его опрашивали, а глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что инициирована полицейская проверка в отношении депутата, и обещал обеспечить Юфереву юридическую поддержку.
Напомним, ранее этим летом в Забайкальском крае неизвестные выложили из камней, вместо названия поселка Агинское, надпись "Путин вор".
Также мы писали о двойнике российского президента, которого заметили в метро.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк