В России депутат порвал портрет Путина: фото и видео

В одном из кабинетов районной администрации в Петербурге вместо президента вешали изображение Пушкина

В России полиция проводит проверку в отношении муниципального депутата из Санкт-Петербурга Никиты Юферева, который порвал портрет президента своей страны, висевший в госучреждении.

Реклама

Как сообщает Znak, инцидент произошел в здании совета муниципального образования Смольнинское.

Порванный портрет Владимира Путина обнаружила сотрудница местной администрации, которая и вызвала полицию. Прибыв, правоохранители сообщили, что "порвали фотографию главнокомандующего".

Оказалось, что портрет порвал депутат от партии "Яблоко" Никита Юферев – там образом он "отомстил" за то, что Путиным заменили портрет российского поэта Александра Пушкина, который висел в одном из кабинетов.

"Портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Реклама

Фото: facebook.com/nikita.yuferev В тренде В Варшаве снова проходят демонстрации против запрета абортов: парламент – в осаде

Полицейские около часа его опрашивали, а глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что инициирована полицейская проверка в отношении депутата, и обещал обеспечить Юфереву юридическую поддержку.

Напомним, ранее этим летом в Забайкальском крае неизвестные выложили из камней, вместо названия поселка Агинское, надпись "Путин вор".

Также мы писали о двойнике российского президента, которого заметили в метро.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама