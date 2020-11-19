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В России депутат порвал портрет Путина: фото и видео

19 ноября, 16:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В одном из кабинетов районной администрации в Петербурге вместо президента вешали изображение Пушкина

В России полиция проводит проверку в отношении муниципального депутата из Санкт-Петербурга Никиты Юферева, который порвал портрет президента своей страны, висевший в госучреждении.

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Как сообщает Znak, инцидент произошел в здании совета муниципального образования Смольнинское.

Порванный портрет Владимира Путина обнаружила сотрудница местной администрации, которая и вызвала полицию. Прибыв, правоохранители сообщили, что "порвали фотографию главнокомандующего".

Оказалось, что портрет порвал депутат от партии "Яблоко" Никита Юферев – там образом он "отомстил" за то, что Путиным заменили портрет российского поэта Александра Пушкина, который висел в одном из кабинетов.

"Портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

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Фото: facebook.com/nikita.yuferev

Фото: facebook.com/nikita.yuferev

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Фото: wyborcza.pl

Полицейские около часа его опрашивали, а глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что инициирована полицейская проверка в отношении депутата, и обещал обеспечить Юфереву юридическую поддержку.

Напомним, ранее этим летом в Забайкальском крае неизвестные выложили из камней, вместо названия поселка Агинское, надпись "Путин вор".

Также мы писали о двойнике российского президента, которого заметили в метро.

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Россия портрет Владимир Путин президент России
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