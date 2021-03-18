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В России детсад обнесли колючей проволокой (фото)

18 марта, 06:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Администрация говорит, что защищает детей

В российском Татарстане в городе Набережные Челны территорию детского сада вдоль забора обнесли колючей проволокой. Стало чем-то похоже на зону.

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Об этом сообщил местный телеграм-канал Mash Iptash.

Как уточняет канал, это обычный центр развития ребенка "Электроник", где проводят время вполне себе законопослушные дети от 3 до 6 лет.

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Администрация садика оправдывается, что колючая проволока – это вынужденная мера и нацелена она не на детей, а на их безопасность.

Рядом с садом расположен рынок, откуда, по словам дирекции, постоянно залезают разные люди – вот от них и установили защиту.

Напомним, в одном из детсадов Луцка разразился скандал – там воспитательница давала четырехлетним воспитанникам подзатыльники и заклеивала рот скотчем. Родители детей обнаружили это случайно, когда малыши начали приходить из садика с синяками и царапинами.

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Россия детский сад татарстан колючая проволока
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