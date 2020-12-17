В России экскурсовод завел детей в пещеры и заблудился

Дети сами вышли из пещеры к спасателям

Российские спасатели нашли группу туристов, в которую входили восемь детей, пропавших в подмосковных пещерах Сьяны в районе Домодедово, Россия.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото: Mash

Группа из 10 человек — восемь детей и двое взрослых — утром 17 декабря отправилась на экскурсию в пещеры Сьяны. Через некоторое время спасатели сообщили, что одного человека нашли живым у пещеры. Это был мужчина. Он находился в шоковом состоянии — ничего не мог объяснить.

Фото: Mash

По данным телеграм-канала "112", дети сами вышли из пещеры к спасателям, их жизни ничего не угрожает. Дети вышли навстречу спасателям. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Пещеры Сьяны – это самая крупная подмосковная система искусственных пещер-каменоломен. Общая протяжённость ходов (только изученных) составляет 19 километров. На Новый год пещеры посещают до 600 человек.

Фото: Mash

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Напомним, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые находились на станции "Академик Вернадский", показали невероятное видео с "затерянной" ледниковой пещеры в Антарктиде.

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