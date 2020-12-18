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В России еще один депутат Госдумы скончался от коронавируса

18 декабря, 16:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Замглавы фракции КПРФ Валентину Шурчанову было 73 года

Пока Россия уверяет весь мир в 95-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса, смертельно опасный COVID-19 уносит все новые жизни, не щадя ни простых россиян, ни сильных мира сего. В пятницу, 18 декабря, от коронавируса скончался депутат Госдумы Валентин Шурчанов.

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Об этом "Интерфаксу" сообщил первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

"Сегодня в 14:50 Валентин Шурчанов скончался. Он болел коронавирусом. Его уговорили лечь в больницу. Он неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ", – сказал Коломейцев.

Шурчанову было 73 года, в думской фракции КПРФ он занимал пост заместителя руководителя фракции, входил в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета и счетную комиссию.

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Последнее его выступление было 18 ноября, оно касалось необходимости скорейшего принятия закона о полной компенсации вкладов граждан в Сбербанке времен СССР. Депутат был соавтором многих принятых в текущем созыве законов, касающихся налогового законодательства.

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Напомним, это уже второй депутат Госдумы, "убитый" коровирусом. Так, в конце сентября от COVID-19 скончался депутат ГД от Компартии РФ Ваха Агаев.

Также напомним, что в России происходят дикие случаи: 65-летний мужчина с коронавирусом скончался по дороге из больницы домой – вскоре после того, как его выписали лечиться от COVID-19 амбулаторно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть Госдума РФ коронавирус депутат госдумы COVID-19
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