В России готовят "железный занавес" из-за COVID-19

Россия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом может вновь закрыть свои границы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Москва сейчас".
В оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом заявили, что число заразившихся в России увеличилось за сутки на 10 888 человек. По данным ТАСС, это максимум с 12 мая.
Напомним, 16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия в целях борьбы с распространением коронавируса закрыла границы с соседними странами. Позже этот запрет был снят.
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