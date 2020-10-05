В России готовят "железный занавес" из-за COVID-19

За прошедшие сутки в РФ подтвердили почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Россия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом может вновь закрыть свои границы.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Москва сейчас".

В оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом заявили, что число заразившихся в России увеличилось за сутки на 10 888 человек. По данным ТАСС, это максимум с 12 мая.

Напомним, 16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия в целях борьбы с распространением коронавируса закрыла границы с соседними странами. Позже этот запрет был снят.

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