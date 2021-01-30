Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: погибли 10 человек (фото)

30 января, 04:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пять человек находятся в реанимации

Вечером 29 января, в России в Самарской области произошло ДТП, грузовик столкнулся с рейсовым автобусом.

Реклама

Как говорится на сайте Следственного комитета РФ по Самарской области, погибли 10 человек, еще пять находятся в реанимации.

Установлено, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу, после того как его полуприцеп занесло. Рейсовый автобус, в который влетел грузовик, направлялся из Сызрани в Ульяновскую область.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие ДТП.

Фото: СК РФ по Самарской области
Реклама

Фото: СК РФ по Самарской области

В тренде
Смерть в прямом эфире: почему челленджи в соцсетях опасны (видео)

Напомним, ранее в России самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия погибли четыре человека, более 20 пострадали.

Сообщалось также, что в России в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли двое граждан Украины. Еще двое пострадали, их госпитализировали в местную больницу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия ДТП самара
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Протесты в поддержку Навального в России: все подробности
Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
На картах Google Maps появился дворец Путина
На картах Google Maps появился дворец ПутинаРоссия
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный "дворец Путина" (видео)Россия
"Не х** стоять на пути": росгвардеец поддержал "коллегу", который ботинком пнул женщинуРоссия
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в "комнате грязи" Путина (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять