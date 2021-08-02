В России хотят вернуть очное заседание ТКГ в Минске

Справа на фото представитель Российской Федерации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов. Фото: коллаж "Сегодня"

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание ТКГ в Минске.

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Как сообщает ТАСС, он считает, что это поможет повысить результативность переговоров.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", – сказал он.

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Ранее мы сообщали, что вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, кто заменит Кравчука в ТКГ, если он не успеет выздороветь.

Также напомним, американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристин Квин, заявлял, что Россия с самого начала не выполняет Минские соглашения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: