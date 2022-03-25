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В России хотят вернуть смертную казнь

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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25 марта, 11:44
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По словам экс-президента РФ Дмитрия Медведева, это может быть связано с высоким ростом насильственных преступлений
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о смертной казни
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о смертной казни / Фото: Коллаж: Сегодня

В РФ могут пересмотреть запрет на смертную казнь, если что-нибудь изменится в жизни общества. Мораторий Конституционного суда РФ не является "священным писанием" и поэтому решения суда могут меняться.

Об этом заявил экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью "РИА Новости".

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"Международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основываются на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не вечны, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции также могут быть пересмотрены", — сказал Медведев.

Он отметил, что мораторий Конституционного суда России на казнь не является "священным писанием" и потому решения суда могут меняться.

"И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Длилось это недолго. Довольно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это с высоким ростом насильственных преступлений, в частности убийств. Что будет в будущем, я не знаю", – добавил Медведев.

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РФ будет отправлять на войну уголовников и должников

По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.

"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва, оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей", – говорится в сообщении.

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Вертолеты Вертолеты
125
4
Танки Танки
561
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ББМ ББМ
1625
6
Артиллерия Артиллерия
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Средства ПВО Средства ПВО
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