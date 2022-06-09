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В России испугались? Скабеева фантазирует об ударах по Туле и Брянску

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 июня, 11:52
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Пропагандистка заявила, что президенту США нельзя верить
Пропагандистка рассказала, какое оружие может прийти Украине.
Пропагандистка рассказала, какое оружие может прийти Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает не только успешно отбивать атаки российских оккупантов, но и наносить им огромные потери – при этом все еще ожидая поставки вооружения от западных стран, в том числе и по ленд-лизу. В свою очередь на российских телеканалах обращают на это пристальное внимание: с одной стороны истерича и топая ножкой, с другой – обвиняя Запад в "накачивании Украины оружием".

Подобную мысль высказала российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева в эфире одного из телеканалов.

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В России забоялись?

По ее словам, президент США Джо Байден продолжает "накачивать Киев оружием". Так, по информации The New York Times, в Америке одобрили поставки РСЗО, которые способны бить на "десятки миль".

"Сегодня, сейчас они есть в распоряжении ВСУ. Байден при этом поставки, можно сказать, опроверг, но веры Байдену нет", – заявила Скабеева.

Фото – скриншот.
Фото – скриншот.

При этом пропагандистка уверена, что если оружие приедет, например, в Харьков, то достанет "не только до Белгорода":

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"Если их поставят, например, в Харьков, то они достанут не только до Белгорода, но и до Курска, Воронежа. Даже до Брянска и Тулы".

Оружие для Украины

The New York Times отметили, что хотя официальные лица не предоставили подробностей о том, какие именно типы ракет будут предоставлены нашей стране, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) – это высокоточное оружие со спутниковым наведением, которое несет примерно такое же количество ракет, взрывчатых веществ в виде 500-фунтовой авиабомбы.

Высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Фото – Getty Imаges.
Высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Фото – Getty Imаges.

Она может пролететь более 40 миль, что намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина. Согласно отчету, опубликованному Исследовательской службой Конгресса в июне, Пентагон потратил примерно 5,4 миллиарда долларов на покупку более 42 тысяч таких ракет с 1998 года.

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"Сегодня" уже писали о том, что Варшава готовится подписать самый крупный контракт на поставку оружия Украине за последние 30 лет. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США продолжат предоставлять Украине вооружение даже на фоне "незначительных успехов" России.

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