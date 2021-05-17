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В России избили блогеров в юбках и на каблуках (видео)

17 мая, 17:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Парни в юбках, с макияжем и в обуви на каблуках снимали видео на детской площадке для TikTok

Скриншот

Скриншот

В российском Санкт-Петербурге мужчины избили блогеров, которые на детской площадке снимали ролик.

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Как пишет издание Znak, парни в юбках, с макияжем и в обуви на каблуках снимали видео для TikTok.

Нападавшие били парней по голове и телу руками и ногами и говорили, что на этом месте гуляют дети.

"И что дети? Что? Это из-за таких, как вы, у ваших детей будет сломанная психика", – ответил ему блогер.

Осторожно, видео содержит сцены насилия.

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Недавно мы писали, что в Киеве трое граждан Ирана незаконно удерживали в съемной квартире свою соотечественницу и ее маленького ребенка. Злоумышленники заставили женщину перечислить им на электронный кошелек 1,4 миллиона долларов.

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