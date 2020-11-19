В России коронавирусом заразились более 2 миллионов человек

Накануне в стране зафиксировали два новых коронавирусных "рекорда" - по новым заражениям и скончавшимся

В России зафиксировали новый пик распространения коронавирусной инфекции, которую обнаружили уже в совокупности у 2 миллионов человек.

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Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Так, 18 ноября анализы еще в 23 610 случаях показали положительный результат на COVID-19 – это абсолютный максимум за все время пандемии. Таким образом, с момент распространения инфекции ее зарегистрировали у 2 015 608 человек.

Кроме того, за прошлые сутки в РФ 463 человека скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом, – это тоже новый "рекорд". Теперь совокупное число умерших в стране достигло 34 850.

В то же время накануне 25 573 человека победили болезнь и были выписаны из больниц.

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Таким образом, в стране остается 454 102 активных случая COVID-19. А 468 746 человек остаются под медицинским наблюдением.

Стоит отметить, что Россия входит в пятерку самых пострадавших от коронавируса стран мира и уступает только США, Индии, Бразилии и Франции.

Также не исключено, что президент РФ Владимир Путин и сам заразился – во время онлайн-совещания с членами правительства накануне он беспрерывно кашлял 19 секунд. Официально в Кремле эту информацию пока не подтверждают.

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