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В России лопнул батут с детьми – они перелетели через забор на рельсы (видео)

30 мая, 16:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В районе Докучаевского рынка сорвало тропы детского батута, пострадали двое детей

В России лопнул батут с детьми, фото: Mash

В России лопнул батут с детьми, фото: Mash

В российском Барнауле возле одного из торговых центров лопнул батут, в результате пострадали двое детей.

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Об этом пишет Sibnet.ru.

В районе Докучаевского рынка сорвало тропы детского батута в момент, когда на нем были дети. Они перелетели через забор на проходящие рядом с батутом рельсы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Количество пострадавших еще уточняется.

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В Барнауле возле одного из торговых центров лопнул батут, видео: Mash

Ранее мы писали, что в Ровенской области молния ударила мужчину и юношу, которые работали в поле. Они остались живы, но получили серьезные травмы.

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Также мы сообщали, что в Тернополе четырехлетняя девочка и годовалый мальчикотравились лекарствами. Детей увезли в больницу.

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