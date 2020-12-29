В России мать пыталась продать дочь в сексуальное рабство

В России жительница города Тюмень хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

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Как сообщает Следственный комитет РФ в Москве, женщина разместила соответствующее объявление в сети еще в ноябре, где просила за дочь 1 млн рублей (примерно 381 тыс. грн).

После этого она вместе с дочерью прибыла в Москву, чтобы в местной гостинице заключить сделку.

После получения средств ее задержали. В ближайшее время 37-летней гражданке будет сообщено о подозрении и изберут меру пресечения.

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Недавно мы писали о том, что полицейские Киевской области задержали 26-летнего мужчину, который переправлял украинок за границу для съемок в порно.

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Ранее мы писали, что в Житомирской области задержаны четверо фигурантов уголовного производства по факту трудовой эксплуатации людей, двоим из них уже объявлено о подозрении.

Напомним, в Киеве поймали 40-летнюю женщину, которая организовала международный канал торговли людьми.

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