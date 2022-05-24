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В России матросов крейсера "Москва" пытаются признать погибшими "в результате крушения"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 00:21
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Родителей моряков просят подписывать соответствующие документы
В Минобороны РФ отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции"/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Минобороны РФ отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России родителям срочников, которые проходили службу на уничтоженном украинскими ракетами крейсере "Москва", предлагают признать сыновей умершими "в результате крушения".

Об этом пишет издание "Новая газета. Европа".

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Подробности

По информации издания, об этом ему сообщили две матери пропавших без вести матросов. Документы они подписывать отказались.

Отмечается, что военный комиссариат оккупированного Россией Крыма сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что ее сын – в списке пропавших без вести.

"Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате крушения в открытом море на крейсере "Москва" 13 апреля 2022 года", — говорилось в письме от военкомата, утверждает мать матроса.

Такую же историю рассказала мать другого погибшего срочника.

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Подразделения Министерства обороны России настойчиво просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате крушения и отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".

Родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск в Минобороны РФ.

Что известно?

  • В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" 13 апреля был поражен крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России, он получил существенные повреждения, в результате этого возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер, и он начал тонуть.
  • Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
  • Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
  • По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли. Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.

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Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

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