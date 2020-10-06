В России медведь разорвал мужчину в цирке

Врачи оказались бессильными перед увечьями, которые нанес зверь

В России цирковой медведь напал на мужчину, который скончался из-за полученных травм. Руководство цирка обвинило в случившемся потерпевшего.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 5 октября в московском цирке на Проспекте Вернадского. Семилетний медведь атаковал 29-летнего смотрителя за животными Валентина Вулича, когда тот зашел в вольер со зверем.

Мужчину удалось вырвать из лап хищника и госпитализировать с тяжелейшей травмой головы в одну из московских больниц, в реанимации которой он в тот же день и скончался.

По информации Telegram-канала Mash, представители цирка отказались признать вину животного – якобы Вулич, войдя в клетку без сопровождения дрессировщика, нарушил технику безопасности.

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Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Напомним, ранее в этом же месяце в подмосковном Реутове после выступления в цирке медведь атаковал дрессировщика и его сына.

А в прошлом году медведь попытался разорвать укротителя прямо во время циркового шоу в российской Карелии.

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