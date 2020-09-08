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В России многодетные семьи получили участки земли на минном поле (видео)

8 сентября, 03:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Разминированием участков занимаются саперы

В Ленинградской области России многодетным семьям выдали участки земли, расположенные на минных полях.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, новые владельцы начали находить боеприпасы уже в первые дни обработки земли.

В итоге, перекапывать "грядки" пришлось спасателям, которые уже извлекли немало снарядов времен Второй мировой войны.

"Бесплатные участки от местных властей в поселке Молодцово сразу начали преподносить новым хозяевам сюрпризы: вышел грядку вскопать, а там снаряд. МЧС спешит на помощь: спасатели проверят более 10 гектаров", - говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

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А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны– авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.

Напомним, что ранее недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.

Кроме того, мы писали, что сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.

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земля Россия земельные участки ленинградская область минное поле

Источник: Сегодня

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