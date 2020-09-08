В России многодетные семьи получили участки земли на минном поле (видео)

В Ленинградской области России многодетным семьям выдали участки земли, расположенные на минных полях.
Как сообщает Telegram-канал Mash, новые владельцы начали находить боеприпасы уже в первые дни обработки земли.
В итоге, перекапывать "грядки" пришлось спасателям, которые уже извлекли немало снарядов времен Второй мировой войны.
"Бесплатные участки от местных властей в поселке Молодцово сразу начали преподносить новым хозяевам сюрпризы: вышел грядку вскопать, а там снаряд. МЧС спешит на помощь: спасатели проверят более 10 гектаров", - говорится в сообщении.
Ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.
А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны– авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.
Напомним, что ранее недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.
Кроме того, мы писали, что сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк