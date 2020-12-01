В России модель Vogue жестоко расправилась с мужем-изменщиком

В России арестовали 26-летнюю Лилию Судакову – фотомодель, которая снималась для Vogue, обвиняют в убийстве своего гражданского мужа. Причиной трагедии могла стать ревность.

Реклама

Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на минувших выходных в съемной квартире в Санкт-Петербурге, куда Судакова переехала вместе со своим 28-летним мужем Сергеем Поповым из Подмосковья.

Лилия Судакова Фото: t.me/stormdaily

Реклама

Поздно вечером 28 ноября мужчина привел в дом компанию и начал флиртовать с одной из девушек прямо в присутствии Судаковой, что стало поводом для ссоры между ними. После ухода остальных людей конфликт усилился.

По словам женщины, Попов на нее набросился с кулаками, после чего она схватила нож и ранила его в область груди. Осознав, что произошло, модель вызвала скорую помощь, но на следующий день после госпитализации ее муж умер – ножом Судакова задела сердце.

Как утверждают следователи, конфликты у пары случались и раньше – в основном из-за неверности мужчины.

Сейчас Лилия Судакова задержана, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть, за что женщине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в этом году в Свердловской области России 31-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве собственного новорожденного ребенка.

Реклама

А летом РФ потрясла другая новость – в Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело переехавшего из Украины рэпера Александра Юшко (Энди Картрайт). В убийстве заподозрили его гражданскую жену и ее мать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама