В России мощный пожар уничтожил ТРЦ: внутри было больше тысячи человек

В российском городе Рязань произошел мощный пожар в торгово-развлекательном центре.
Как сообщает местный портал Ya62.ru, пожар в ТРЦ "М5 Молл", который является одним из крупнейших в городе, произошел вечером 12 ноября.
Изначально возгорание произошло в районе батутного развлекательного центра. В результате огонь охватил около 500 кв. м. кровли здания, в результате чего крыша частично обрушилась.
Утверждается, что из-за случившегося ни погибших, ни пострадавших не было – всех находившихся в торговом центре успели эвакуировать. Внутри находились порядка 1200 человек.
Спасатели заявляют о локализации пожара, но причины произошедшего пока что остаются неизвестными.
Напомним, в прошлом месяце на расформированной ракетно-артиллерийской части под Рязанью загорелись заброшенные склады с боеприпасами, в результате чего были уничтожены несколько близлежащих сел.
А еще ранее в этом году в Иркутской области РФ больше недели не могли потушить пожар на нефтяной скважине. К борьбе с огнем привлекали даже армейскую артиллерию.
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