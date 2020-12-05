В России мужчина поджег отдел полиции из-за "ненависти к существующему режиму"

В России под Красноярском мужчина бросил "коктейль Молотова" в окно местного отдела полиции из-за ненависти к существующему режиму.

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Как пишет Meduza, нападавший кинул два "коктейля Молотова". Некоторые СМИ сообщают о четырех брошенных бутылках.

Пожар быстро потушили, а пострадавших нет. Полиция задержала подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчина 1989 года рождения.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье "террористический акт". Мужчина рассказал, что таким образом пытался "продемонстрировать свое негативное отношение к политике государства".

К слову, ранее подозреваемого уже задерживали. Недавно он бросил в окна администрации несколько банок тушенки.

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Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.

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