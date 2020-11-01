В России мужчине проломили голову после ссоры в родительском чате

В Волгограде (Россия) отца 12-летней девочки жестоко избили после ссоры в родительском чате с матерью одноклассницы его дочери. Позже мужчина умер в больнице.
Об этом сообщает местное издание "Волгоград онлайн".
Неделю назад несколько родителей поссорились в чате из-за теста по русскому языку. Погибший Роман Гребенюк предлагал перенести его сдачу из-за того, что многие школьники не успевают. Мама одной из учениц Анна Мелконян грубо выступила против этого.
Когда конфликт начал набирать обороты, Гребенюк написал: "Вопрос надо решать, а не сопли жевать", – что разозлило женщину еще больше.
"Сам ты сопли жрешь!" – ответила она, добавив, что: "За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины — но это не всем дано понимать!"
В ответ волгоградец обвинил ее в лизоблюдстве перед учителями.
"Ты что, бессмертный? Такое мне писать", – ответила женщина.
После этого к переписке подключился ее муж, который также начал угрожать: "Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу – ты можешь заранее уже взять больничный!"
На следующий день мужчину подкараулил у отделения Сбербанка брат женщины, с которой он поссорился накануне, и нанес ему несколько серьезных ударов. Через неделю Гребенюк умер в больнице.
Напомним, в Киеве мужчину избила охрана супермаркета на Оболонском проспекте, заподозрив его в краже. Позже разобрались, что ошиблись.
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