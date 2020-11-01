В России мужчине проломили голову после ссоры в родительском чате

В Волгограде (Россия) отца 12-летней девочки жестоко избили после ссоры в родительском чате с матерью одноклассницы его дочери. Позже мужчина умер в больнице.

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Об этом сообщает местное издание "Волгоград онлайн".

Неделю назад несколько родителей поссорились в чате из-за теста по русскому языку. Погибший Роман Гребенюк предлагал перенести его сдачу из-за того, что многие школьники не успевают. Мама одной из учениц Анна Мелконян грубо выступила против этого.

Когда конфликт начал набирать обороты, Гребенюк написал: "Вопрос надо решать, а не сопли жевать", – что разозлило женщину еще больше.

"Сам ты сопли жрешь!" – ответила она, добавив, что: "За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины — но это не всем дано понимать!"

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Поссорившиеся родители Анна и Роман

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В ответ волгоградец обвинил ее в лизоблюдстве перед учителями.

"Ты что, бессмертный? Такое мне писать", – ответила женщина.

После этого к переписке подключился ее муж, который также начал угрожать: "Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу – ты можешь заранее уже взять больничный!"

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На следующий день мужчину подкараулил у отделения Сбербанка брат женщины, с которой он поссорился накануне, и нанес ему несколько серьезных ударов. Через неделю Гребенюк умер в больнице.

Напомним, в Киеве мужчину избила охрана супермаркета на Оболонском проспекте, заподозрив его в краже. Позже разобрались, что ошиблись.

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