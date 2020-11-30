В России на кладбище нашли больше полумиллиона долларов: видео

Тайник обустроил местный топ-чиновник, надеясь, что деньги не найдут

Российские правоохранители обнаружили на одном из кладбищ страны тайник с крупной суммой денег – более 50 миллионов рублей, или 657 тысячи долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Клад нашли на Славянском кладбище города Краснодар. Отмечается, что следователи искали деньги целенаправленно – их спрятали фигуранты уголовного дела о взяточничестве.

Предполагается, что деньги были добыты преступным путем и спрятаны местным топ-чиновником – замдиректора электросетевой компании Краснодарского края.

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На данный момент подозреваемого заключили под стражу.

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