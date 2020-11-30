В России на кладбище нашли больше полумиллиона долларов: видео

Российские правоохранители обнаружили на одном из кладбищ страны тайник с крупной суммой денег – более 50 миллионов рублей, или 657 тысячи долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Клад нашли на Славянском кладбище города Краснодар. Отмечается, что следователи искали деньги целенаправленно – их спрятали фигуранты уголовного дела о взяточничестве.
Предполагается, что деньги были добыты преступным путем и спрятаны местным топ-чиновником – замдиректора электросетевой компании Краснодарского края.
На данный момент подозреваемого заключили под стражу.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк