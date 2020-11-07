В России на заводе произошла утечка: бетоном залило лес (фото, видео)

В Ленинградской области на бетонном заводе произошла утечка. Пострадало 100 квадратных метров.

Видео в Сеть выложили местные жители, которые заметили утечку бетонных масс.

На фото видно, что вместо густого слоя упавших листьев между деревьями – серый бетон.

Ситуацию взял под контроль вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

По предварительной информации, разлив бетонных отходов связан с аварийной ситуацией на бетонном заводе. Сейчас в области формируют заказ на спецтехнику, которая поможет ликвидировать последствия аварии.

Напомним, в Челябинске на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом.

Также в российском городе Новгород рейсовый автобус врезался в здание университета.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться