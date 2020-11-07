В России на заводе произошла утечка: бетоном залило лес (фото, видео)

В Ленинградской области на бетонном заводе произошла утечка. Пострадало 100 квадратных метров.
Видео в Сеть выложили местные жители, которые заметили утечку бетонных масс.
На фото видно, что вместо густого слоя упавших листьев между деревьями – серый бетон.
Ситуацию взял под контроль вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.
По предварительной информации, разлив бетонных отходов связан с аварийной ситуацией на бетонном заводе. Сейчас в области формируют заказ на спецтехнику, которая поможет ликвидировать последствия аварии.
Напомним, в Челябинске на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом.
Также в российском городе Новгород рейсовый автобус врезался в здание университета.
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