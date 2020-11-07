Українська
$ 28,36
33,58
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. Россия

В России на заводе произошла утечка: бетоном залило лес (фото, видео)

7 ноября, 13:35

Мария Журенко Мария Журенко

Пострадало 100 квадратных метров

В Ленинградской области на бетонном заводе произошла утечка. Пострадало 100 квадратных метров.

Видео в Сеть выложили местные жители, которые заметили утечку бетонных масс.

На фото видно, что вместо густого слоя упавших листьев между деревьями – серый бетон.

Ситуацию взял под контроль вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

По предварительной информации, разлив бетонных отходов связан с аварийной ситуацией на бетонном заводе. Сейчас в области формируют заказ на спецтехнику, которая поможет ликвидировать последствия аварии.

Напомним, в Челябинске на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом.

Также в российском городе Новгород рейсовый автобус врезался в здание университета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Россия лес бетон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые "колеса"Экономика
Армения попросила РФ помочь обеспечить безопасность страны
Армения попросила РФ помочь обеспечить безопасность страныДругие страны
Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему быть у власти пожизненно
Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему быть у власти пожизненноРоссия
Польша требует от России снизить цену на газ
Польша требует от России снизить цену на газДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять