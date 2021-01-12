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В России над Камчаткой взорвался метеорит: видео

12 января, 09:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Энергия взрыва оценивается в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте

В Сети появилось видео, как над Камчатским полуостровом в России взорвался метеорит. Видеозапись взрыва небесного тела сняли очевидцы.

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Как сообщают российские СМИ со ссылкой на экспертов, диаметр объекта был предположительно не более 10 метров. Энергия взрыва оценивается в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Падение метеорита

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к разгадке тайны астероида (Тунгусского метеорита), который упал в Сибири в 1908 году.

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По данным астрономов, вхождение космического объекта в атмосферу Земли вызвало взрыв, который, по некоторым данным, сравним с самой мощной из взорванных водородных бомб. Взрыв был слышен за 800 километров от эпицентра. Волна повалила лес на площади 2000 квадратных километров.

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