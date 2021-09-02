В России назвали Иисуса Христа первым коммунистом

По словам лидера КПРФ, идеи коммунизма изложены в Библии

Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом. Фото: коллаж "Сегодня"

В России лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Также он призвал однопартийцев изучать Библию: якобы в ней, по словам Зюганова, изложены главные лозунги коммунизма.

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Об этом глава КПРФ заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один, вы просто ахнете. Главный лозунг коммунистов "Кто не работает – тот не ест" написан в послании апостола Павла к фессалоникийцам. Надо изучать Библию – вы тогда будете понимать многое", – заявил Зюганов.

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