В России неизвестный поджег здание Росгвардии. Дым до небес (видео)

Сгорело здание в Комсомольске-на-Амуре, на Дальнем Востоке

В России продолжаются пожары / Фото: Коллаж: Сегодня

В России пылало здание Рогвардии. Сообщается, что его поджег неизвестный в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет Telegram-канал "Украина 24".

Мужчина подошёл к зданию с канистрой. По одним данным, он смог зайти в фойе и разлил горючее там, по другим — просто поставил канистру на крыльцо и поджег.

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Позже 50-летнего местного жителя задержали.

Пожары в РФ

В России во время войны с Украиной участились случаи как обычных пожаров, так и поджогов и взрывов.

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Так, 3 июня вспыхнули сразу несколько масштабных пожаров. Сначала произошел пожар на заводе в городе Набережные Челны. Позже стало известно о том, что горит бизнес-центр в Москве с людьми внутри.

Также в Удмуртии (Россия) в ночь на 22 мая случился пожар в военкомате, на месте происшествия нашли осколки от "коктейля Молотова". В РФ такие случаи участились из-за мобилизации.

21 мая в Подмосковье горел знаменитый ЦАГИ. Это крупнейший исследовательский центр в области авиации и космонавтики.

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