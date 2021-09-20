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В России неизвестный открыл стрельбу в университете, есть погибшие и пострадавшие – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
20 сентября, 09:54
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Злоумышленник стреляет из травматического оружия
Люди выпрыгивали из окон второго этажа здания. Фото: коллаж "Сегодня"
Люди выпрыгивали из окон второго этажа здания. Фото: коллаж "Сегодня"

В России очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Студенты покидают здание через окна.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, сообщает Интерфакс. Злоумышленник забаррикадировался в 8 корпусе.

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Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

Появилось видео, как стрелок заходит в университет и стреляет по входу:

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

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Позднее в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета подтвердили информацию об инциденте.

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"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", – сказал представитель пресс-службы.

ПГНИУ также призвал студентов закрыться в аудиториях.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно", – говорится в сообщении вуза.

"Если вы едете в университет – разворачивайтесь!", – добавляется в сообщении вуза.

Напомним, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.

Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.

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