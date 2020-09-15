В России объявили Венеру "русской планетой", готовят экспедиции

Не так давно ученые обнаружили на этой планете признаки жизни

В то время как "Роскосмос" не может достроить космодром Восточный, его глава Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить к Венере собственную экспедицию, помимо готовящейся в сотрудничестве с США миссии "Венера-Д", сообщает Meduza.

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"Считаем, что Венера – это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал он.

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Рогозин также напомнил, что СССР был единственной страной, которая уже запускала успешные миссии на поверхность Венеры.

"Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", - сказал Рогозин.

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Столь амбициозные заявления Рогозина вызвали бурную реакцию соцсетей.

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Ранее сообщалось, что ученые Массачусетского технологического института и Кардиффского университета обнаружили с помощью наземных телескопов в атмосфере Венеры газ фосфин, что может свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. В то же время, по словам исследователей, наличие газа не обязательно означает жизнь на Венере, но этот вариант нельзя исключить.

Жизнь на Венере

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