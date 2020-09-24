Українська
$ 28,19
32,96
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России от коронавируса умер депутат Госдумы

24 сентября, 09:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В России более миллиона человек заразились коронавирусом и почти 20 тысяч россиян умерли

Пока в России запускают свою вакцину от коронавируса в гражданский оборот, люди там продолжают заражаться и гибнуть. Стало известно, что скончался от COVID-19 депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Ваха Агаев.

Реклама

Об этом сообщил его однопартиец Сергей Гаврилов на своей странице в Facebook.

"Сегодня (23 сентября. – Ред.) ушел добрый друг, Ваха Абуевич Агаев. Удивительно гостеприимный человек, прекрасный семьянин. Выражаю соболезнования родным и близким", – написал он.

Подтвердил эту информацию и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В тренде
В Минске таксист спас протестующего от ОМОНа (видео)
Реклама

"Сегодня ушел из жизни после тяжелой болезни наш коллега, депутат Госдумы с 2011 года Ваха Агаев. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Вахи Абуевича", – сказал спикер российского парламента.

Отметим, что в России с начала эпидемии зафиксировано 1 миллион 117 тысяч зараженных коронавирусом, умерли 19 720 россиян. Вылечиться удалось более 920 тысячам человек.

А тем временем президент России Владимир Путин в своем видеообращении на Генассамблее ООН похвастался вакциной от COVID-19. Он предложил заинтересовавшимся странам сотрудничество в производстве препарата "Спутник-V".

А тем временем в Украине медики фиксируют повторные заражения коронавирусом у тех, кто им переболел. Подробней в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Госдума РФ коронавирус депутат госдумы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Навальный сделал первое заявление после отравления
Навальный сделал первое заявление после отравленияРоссия
"Такого ужаса не видел еще никто": как Россия с моря заблокировала Крым (карта)Украина
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
В России военные ракетой уничтожили свой же танк: появились фото
В России военные ракетой уничтожили свой же танк: появились фотоРоссия
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с ПоклонскойПолитика
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять