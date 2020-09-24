В России от коронавируса умер депутат Госдумы

В России более миллиона человек заразились коронавирусом и почти 20 тысяч россиян умерли

Пока в России запускают свою вакцину от коронавируса в гражданский оборот, люди там продолжают заражаться и гибнуть. Стало известно, что скончался от COVID-19 депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Ваха Агаев.

Реклама

Об этом сообщил его однопартиец Сергей Гаврилов на своей странице в Facebook.

"Сегодня (23 сентября. – Ред.) ушел добрый друг, Ваха Абуевич Агаев. Удивительно гостеприимный человек, прекрасный семьянин. Выражаю соболезнования родным и близким", – написал он.

Подтвердил эту информацию и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В тренде В Минске таксист спас протестующего от ОМОНа (видео)

Реклама

"Сегодня ушел из жизни после тяжелой болезни наш коллега, депутат Госдумы с 2011 года Ваха Агаев. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Вахи Абуевича", – сказал спикер российского парламента.

Отметим, что в России с начала эпидемии зафиксировано 1 миллион 117 тысяч зараженных коронавирусом, умерли 19 720 россиян. Вылечиться удалось более 920 тысячам человек.

А тем временем президент России Владимир Путин в своем видеообращении на Генассамблее ООН похвастался вакциной от COVID-19. Он предложил заинтересовавшимся странам сотрудничество в производстве препарата "Спутник-V".

А тем временем в Украине медики фиксируют повторные заражения коронавирусом у тех, кто им переболел. Подробней в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама