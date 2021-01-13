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В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

13 января, 11:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Причиной ДТП могла стать скользкая дорога, но не исключают и нарушение ПДД

После недавнего "военного ДТП" в Московской области, в России снова случилась смертельная авария, на этот раз пострадали украинцы. В Ростовской области перевернулся рейсовые автобус, который из Москвы направлялся в оккупированный Донецк. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Авария случилась на трассе М-4 "Дон" в Красносулинском районе области. В автобусе находились 15 человек – россияне и украинцы. Был даже ребенок, но он не пострадал. Источник агентства рассказал, что причиной аварии могла стать скользкая дорога либо потеря водителем концентрации за рулем, хотя и не исключены нарушения ПДД.

Стало известно об одном погибшем мужчине и пятерых пострадавших. Позже местный ростовский сайт dontr.ru сообщил, что под автобусом обнаружили тело погибшей женщины.

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В МЧС РФ по региону подтвердили ДТП, но не уточнили точное количество пострадавших.

"В Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся автобус. Есть пострадавшие. К ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники", – говорится в сообщении.

А тем временем Патрульная полиция Украины подвела итоги нарушений на дорогах в первый день 2021 года. Как сообщали новости "Сегодня", 1 января поймали более 250 пьяных водителей.

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Россия ДТП украинцы автобусы ростовская область
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