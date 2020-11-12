В России пилот лайнера "изобразил" в небе мужской половой орган

Пилоты российской авиакомпании "Победа" весьма "оригинально" поддержали капитана российской сборной по футболу Артема Дзюбу, который оказался в самом эпицентре секс-скандала.
Об это сообщает "Подъем".
Согласно информации сервиса Flightradar, 11 ноября лайнер, который летел из Москвы в Екатеринбург, начертил в небе над республикой Башкирией траекторию, похожую на форму мужского полового органа.
"Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны "Победы" так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле", — сообщили в пресс-службе авиакомпании, напомнив об интимном видео российского спортсмена, которое недавно стало достоянием общественности.
Напомним, что ранее в этом году аналогичной выходкой "отличился" пилот авиакомпании Lufthansa, который управлял самолетом еAirbus-320 из Франкфурта в Бремен. Однако в соцсетях это восприняли с юмором.
А в прошлом году аналогично "пошутил" пилот из Австралии, признавшись при этом также в том, что ему скучно.
Также смотрите видеосюжет о другом скандал в российском самолете::
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