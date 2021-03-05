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В России пляжи на Черном море завалило трупами дельфинов и птиц: видео

5 марта, 17:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Жители сразу нескольких черноморских сел и городов обнаружили множество мертвых тел животных

На черноморском побережье России произошел массовый мор птиц и дельфинов – не менее сотни трупов животных обнаружили на пляжах различных населенных пунктов. Краснодарского края РФ.

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Об этом сообщает РБК.

В частности, случаи гибели животных фиксируют жители Геленджика, поселка Джугба под Туапсе и села Витязево возле Анапы. Между ними порядка 130 км, поэтому настоящая картина может быть значительно хуже.

Однако местные власти не видят проблемы – в администрациях Анапы и Геленджика списывают массовую гибель птиц и дельфинов на естественные условия.

"Это ежегодное явление, в это время животные как раз ослаблены. Кроме того, в этом году для юга была холодная погода, это тоже сыграло свою роль — стало мало корма. Их вскрывали, смотрели, дали заключение, что переживать ни о чем не надо", — заявиоа руководитель пресс-службы администрации Геленджика Янина Скорикова.

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В то же время, другим СМИ местные жители назвали возможной причиной случившегося утечку из сухогруза.

Напомним, минувшей осенью на российской Камчатке побережье усеяли трупы морских животных.

Также ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал, как Россия уничтожила экологию оккупированного ею Крыма.

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Россия экология Черное море дельфины птицы экологическая катастрофа геленджик зоозащитники
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