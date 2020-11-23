В России полковника полиции обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы

В 2010 году во время взрывов погибли 40 человек, около ста получили ранения

В России был задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаеву, которому предъявлено обвинение в пособничестве террористам, устроившим в марте 2010 года взрывы в московском метро.

Об сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

/ Фото: Радио "Свобода"

По ее словам, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" по Дагестану, "а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения теракта".

Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, в бандитизме и террористическом акте (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Напомним, утром 29 марта 2010 года в московском метрополитене две террористки-смертницы взорвали две бомбы: первую – на станции "Лубянка", вторую – на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около ста получили ранения.

Вечером 31 марта в сети появилось видеообращение лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова, который взял на себя ответственность за теракты в метро. По словам главы "Имарата Кавказ", взрывы в подземке стали местью за спецоперацию проведенную ФСБ в Ингушетии 11 февраля 2010 года.

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