В России полковника полиции обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы

В России был задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаеву, которому предъявлено обвинение в пособничестве террористам, устроившим в марте 2010 года взрывы в московском метро.
Об сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" по Дагестану, "а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения теракта".
Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, в бандитизме и террористическом акте (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Напомним, утром 29 марта 2010 года в московском метрополитене две террористки-смертницы взорвали две бомбы: первую – на станции "Лубянка", вторую – на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около ста получили ранения.
Вечером 31 марта в сети появилось видеообращение лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова, который взял на себя ответственность за теракты в метро. По словам главы "Имарата Кавказ", взрывы в подземке стали местью за спецоперацию проведенную ФСБ в Ингушетии 11 февраля 2010 года.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк