В России посетители магазина устроили сражение за сковородки (видео)

В России в ТЦ "Калина" в Полысаево посетители магазина устроили потасовку в очереди за сковородками.
Соответствующее видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.
"В магазин привезли новые товары, выставив их у полок прямо в картонных коробках. Посетители подбежали к груженым тележкам и начали в спешке разрывать коробки, вынимая продукцию. Горожане срочно скупали упаковки, похожие на сахар и муку, а также сковородки", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что люди продолжали доставать товары несмотря на то, что кассиры предупредили, что не пробьют больше одной сковороды в одни руки.
Кроме того, судя по записи, в какой-то момент пожилая женщина в толпе потеряла ребенка, однако не заметила пропажи, пока ей об этом не напомнил консультант магазина.
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