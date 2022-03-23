В России посетители магазина устроили сражение за сковородки (видео)

В хаосе, который устроили в магазине россияне, женщина даже не заметила, как потеряла ребенка

Россияне в спешке разрывали коробки. Фото: коллаж "Сегодня"

В России в ТЦ "Калина" в Полысаево посетители магазина устроили потасовку в очереди за сковородками.

Соответствующее видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

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"В магазин привезли новые товары, выставив их у полок прямо в картонных коробках. Посетители подбежали к груженым тележкам и начали в спешке разрывать коробки, вынимая продукцию. Горожане срочно скупали упаковки, похожие на сахар и муку, а также сковородки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди продолжали доставать товары несмотря на то, что кассиры предупредили, что не пробьют больше одной сковороды в одни руки.

Кроме того, судя по записи, в какой-то момент пожилая женщина в толпе потеряла ребенка, однако не заметила пропажи, пока ей об этом не напомнил консультант магазина.

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