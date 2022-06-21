В России потерпел крушение военный самолет: первые кадры (фото)

Известно место, где нашли воздушное судно

Отмечается, что пилот самолета Су-25 погиб. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России под Ростовом потерпел крушение военный самолет Су-25. Отмечается, что он упал на территории хутора Гусев Чертковского района.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Что известно

Стало известно о том, что пилот военного самолета погиб, его личность устанавливается. При этом других людей в самолёте не было.

"Причины ЧП выясняют", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в России разбился истребитель. Спасатели обнаружили место крушения в Ленинградской области. Воздушное судно упало в районе деревни Почап.