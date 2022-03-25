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В России приказали чаще показывать Шойгу публике

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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25 марта, 19:12
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Кремль решил ответить на слухи о пропаже министра обороны
Министр обороны РФ теперь должен регулярно появляться в СМИ
Министр обороны РФ теперь должен регулярно появляться в СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минобороны России появился приказ о том, что необходимо обеспечить в медийном пространстве видимость присутствия главы ведомства Сергея Шойгу. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Отсутствие Шойгу "негативно влияет на имидж и авторитетность минобороны РФ…", поэтому генерал-майор Конашенков будет теперь контролировать высосанные из пальца фейки не только о стокилометровых передвижениях российских войск вглубь Украины, но и личной причастности к ним министра обороны России. Об этом говорится в приказе заместителя Шойгу", — написал Геращенко.

В приказе, который появился в Сети, говорится о необходимости "на всех официальных источниках Министерства обороны Российской Федерации ежедневно публиковать фото и текстовые материалы, из которых будет следовать, что… Шойгу возглавляет и принимает участие в военных мероприятиях". Также должно освещаться участие Шойгу в руководстве войной в Украине.

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Почему появился странный приказ

В российских и мировых СМИ распространяется информация, что министр уже долгое время не находится на своем рабочем месте и его судьба неизвестна. Шойгу действительно не объявлялся и не делал заявлений практически с начала войны в Украине. Ходили слухи о том, что у Шойгу ухудшилось самочувствие и что он даже потерял сознание. Также поговаривают, что он впал в немилость Владимира Путина.

После множества слухов в Кремле решили предъявить министра обороны публике — его изображение появилось на записи с заседания Совета Федерации. Но некачественное изображение министра на экране породило еще больше слухов.

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