Українська
$ 27,04
32,79
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России прогремел взрыв на автозаправке – восемь человек в реанимации (видео)

14 июня 2021 17:36

Виктория Барановская Виктория Барановская

Там взорвались цистерны с топливом и вспыхнул пожар – на месте работают сотрудники МЧС

Фото: Riddle

Фото: Riddle

В понедельник, 14 июня, в Новосибирске (Россия) произошло ЧП – на автозаправке взорвались цистерны с топливом.

Реклама

Об этом сообщает издание "Новосибирск онлайн".

"На момент прибытия первого пожарного подразделения с места происшествия идет густой черный дым. Информация уточняется", – сообщили в МЧС.

В результате взрыва пострадали двадцать два человека, среди них двое спасателей. По последним данным, восемь человек находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Мощность взрыва была такова, что тяжёлую цистерну, весом в несколько тонн, отбросило в сторону на почти 300 метров. А ударной волной выбило стекла на верхних этажах высотки.

Не пропусти!
Мисс сборной Польши: девушка из Винницы поет песни Щенсны
Марина Лученко - жена Войцеха Щенсны
Реклама

В МЧС отметили, что взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом.

Ранее мы сообщали, что в российской Рязани три человека погибли при ночном пожаре в реанимационном отделении областной больницы им. Н. А. Семашко. Еще 35 человек пришлось эвакуировать.

Напомним, при пожаре в ковидной больнице Черновцов погибли два человека.

Также сообщалось, что при пожаре в ковидной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коротко и по делу. Что теперь будет с надписью
Коротко и по делу. Что теперь будет с надписью "Героям слава!" на форме сборной на Евро-2020Украина
Придумайте свое – Украина потроллила МИД РФ из-за украденной идеи ролика
Придумайте свое – Украина потроллила МИД РФ из-за украденной идеи роликаУкраина
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на РоссиюУкраина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова ПутинаВласть
Секс-скандал в РФ: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставил
Секс-скандал в РФ: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставилРоссия
"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)Россия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять