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В России проходят акции в поддержку Навального: начались первые задержания (фото, видео)

23 января, 08:03

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Еще до начала митингов начались задержания

Сегодня в России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.

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Как сообщает Baza, первые акции стартовали на Дальнем Востоке – в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском около 13:00 по местному времени (05:00 утра по Киеву).

Еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберутся люди.

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Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Они скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина – под суд!" и "Путин – вор!".

На площади разбросаны несколько фотографий российского президента. Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по местной традиции по городу.

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Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.

Полиция задержала не менее десяти человек в Хабаровске: первыми задержали координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина и российских журналистов RusNews Сергея Плотникова и Даниила Куликова, позже – председателя хабаровского отделения Либертарианской партии Артема Мозгова. Стало известно, что задержанных в Хабаровске избивают в СИЗО.

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Акции также начались в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Магадане и Комсомольске-на-Амуре. А в Якутске сегодня вышли в -51.

"Похоже на какой-то фильм, но это просто зима в России", – пишет Telegram Канал Mash.

Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

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Ране российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Напомним, отправленный за решетку на 30 дней российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает слать месседжи властям и общаться со своими сторонниками на свободе. Он заявил, что не намерен покончить жизнь самоубийством в СИЗО и благодарит россиян за активные просмотры фильма о дворце президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

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Россия акция митинг полиция акция протеста митингующие Алексей Навальный
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