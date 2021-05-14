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В России прошел жуткий "могильный" турнир: видео

14 мая, 15:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Россияне соревновались в рытье могил на время – победители выкопали яму для гроба менее чем за 40 минут

/ Фото: Reuters

В российском Новосибирске повторили соревнования на скоростное рытье могил, почти в два раза побив рекорд прошлого года.

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Об этом сообщает nsktv.ru.

По правилам каманды-участницы выставляли по два человека, которые должны как можно быстрее и аккуратнее выкопать яму заданного размера: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Параметры могил проверяли настоящим гробом, который опускали в свежевырытые могилы.

Специальное жюри определило из семи команд-участниц победителей – это представители союза ритуальных организаций "Наследие" из Омска.

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При этом если в прошлом году победители вырыли могилу за 52 минуты, то в этом на это ушло 38 минут.

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Впрочем, Россия в подобных "развлечениях" не одинока. В Венгрии конкурс по скоростному копанию могил провели еще в 2019 году – за звание лучших в скоростном копании ям боролись 18 команд, по два человека в каждой. Каждая команда управилась с заданием менее чем за час.

А сколько можно заработать на уборке чужих могил перед "гробками" в Украине, вы можете узнать на нашем сайте.

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