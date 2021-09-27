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"Спутник V" не прошел, теперь на россиянах проверят новую вакцину против коронавируса "Бетувакс"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 сентября, 17:55
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Новый препарат будут тестировать год, что не было сделано со "Спутником V"
На смену "Спутнику" придет "Бетувакс" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На смену "Спутнику" придет "Бетувакс" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В России начались клинические исследования вакцины против коронавируса "Бетувакс-КоВ-2", которую протестируют на 170 людях. Окончание исследований рекомбинантной вакцины от COVID-19 запланировано на 31 августа 2022 года.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на госреестр РФ клинических испытаний.

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Новая вакцина разработана компанией ООО "Бетувакс" Института стволовых клеток человека. Она содержит суспензию для внутримышечного введения, следует из информации в реестре Минздрава РФ.

Сообщается, что это первая в России субъединичная вакцина, то есть содержащая искусственно созданный фрагмент коронавируса, "имеющий ключевое значение для формирования иммунного ответа". Она не содержит живых вирусов или их векторов.

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По словам разработчиков, такие вакцины являются наиболее безопасными, так как при их производстве вирусный материал не используется.

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"Бетувакс-КоВ-2" будет второй российской вакциной от коронавируса. Первой является вакцина Sputnik V (Спутник V), известная также как Гам-КОВИД-Вак, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Она представляет собой вирусную векторную вакцину на основе аденовируса человека.

  • На сегодня прививку вакциной "Спутника V" прошли более 70 млн россиян. Также "Спутник V" получили 1 803 893 жителей Венгрии и 37 659 – Словакии.
  • При этом вакцина не признана во многих странах мира. Например, членам российской делегации, прибывшим в Страсбург на осеннюю сессию ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что они привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.
  • Ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.
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