В России пьяные военные протаранили забор аэропорта на БМП: видео

Броневик мог объехать ограждение, но военнослужащие этого делать явно не хотели

В России произошла авария, в ходе которой военнослужащие повредили забор международного аэропорта "Гумрак" в городе Волгоград.

Реклама

Как сообщает Telegram-канал Baza, члены экипажа, который управляли БМП, были пьяны.

На снятых кадрах видно, что, столкнувшись с препятствием, солдаты явно не захотели его объезжать и врезались в забор, в котором под натиском бронемашины образовалась дыра. При этом несколько человек сидели на крыше БМП.

Отмечается, что случившееся не нарушило работу аэропорта, однако повредило систему наблюдения.

По данным V1.ru, сперва военные проехались на большой скорости по поселку Гумрак, который примыкает к аэропорту. БМП управляли ефрейтор и рядовой из 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Реклама

В пресс-службе Вооруженных сил РФ подтвердили, что инцидент с БМП произошел еще 20 октября, и в результате случившегося никто не пострадал. Проводится проверка.

Напомним, что летом оккупанты Крыма решили провернуть пропагандистскую акцию и пустили бронетехнику через Керченский пролив вплавь. Однако один из БРМД не выдержал испытания и затонул.

Также сообщалось, что перед военными учениями "Кавказ", которые в этом году стали самыми массовыми в РФ, российские военные сожгли военный грузовик.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама