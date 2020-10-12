В России расстреляли автобус с людьми: есть погибшие и раненые

Молодой мужчина открыл огонь из ружья по родственникам, а потом - по проходившему мимо автобусу

В России неизвестный мужчина расстрелял пассажирский автобус из огнестрельного оружия.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел днем 12 октября около посёлка Большеорловское в Нижегородской области РФ.

По словам свидетелей, злоумышленник готовился к нападению и специально ждал автобус около остановки.

Открыв огонь по пассажирам из охотничьего ружья, стрелок скрылся в лесу. В связи с этим местных жителей просят не покидать дома.

По предварительной информации, в результате случившегося четверо человек погибли и еще трое ранены.

Ссылаясь на очевидцев, NN.ru сообщает, что преступнику 18 лет. Изначально он по неизвестным причинам расстрелял из ружья членов своей семьи, а потом – и проходивший мимо автобус.

Российские власти никаких официальных заявлений по поводу случившегося не делали.

Напомним, ранее в этом году россиянин устроил стрельбу из ружья в здании мирового суда в Кемеровской области. В результате стрельбы ранения получили посетительница суда и судебный пристав, который позже скончался.

А несколько месяцев назад в Москве мужчина расстрелял из травматического пистолета двух полицейских. Они ответили огнем в ответ, и в результате полученных ранений преступник скончался.

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