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В России разбился самолет, много погибших: фото и видео с места крушения

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 10:09
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Очевидцы рассказали, что самолет странно летел и при попытке развернуться рухнул
Крушение самолета с Парашютистами в Татарстане. Коллаж "Сегодня"
Крушение самолета с Парашютистами в Татарстане. Коллаж "Сегодня"

В Республике Татарстан потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились 23 человека. По предварительной информации, погибли около 20 человек. Об этом сообщает NEXTA.

Самолет в 9 часов утра вылетел из Мензелинска и почти сразу перестал выходить на связь. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительной информации, 19 человек погибли, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

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Место крушения самолета. Фото: t.me/nexta_live
Самолет упал на бревна. Фото: t.me/ENews112

В МВС РФ по Татарстану подтвердили крушение самолета, но о количестве погибших и пострадавших не сообщили.

Очевидцы рассказали, что самолет летел низко над деревьями, причем нос был задран, а хвост опущен вниз. Затем стал разворачиваться над болотами, еще сильнее снижаться и в итоге упал.

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А источник Интерфакса уточнил, что в самолете было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа.

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