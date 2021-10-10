В России разбился самолет, много погибших: фото и видео с места крушения

В Республике Татарстан потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились 23 человека. По предварительной информации, погибли около 20 человек. Об этом сообщает NEXTA.
Самолет в 9 часов утра вылетел из Мензелинска и почти сразу перестал выходить на связь. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительной информации, 19 человек погибли, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести.
В МВС РФ по Татарстану подтвердили крушение самолета, но о количестве погибших и пострадавших не сообщили.
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Очевидцы рассказали, что самолет летел низко над деревьями, причем нос был задран, а хвост опущен вниз. Затем стал разворачиваться над болотами, еще сильнее снижаться и в итоге упал.
А источник Интерфакса уточнил, что в самолете было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа.
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