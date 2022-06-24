При попытке зайти на посадку Ил-76 столкнулся с землей

На борту самолета было 9 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Рязанской области РФ совершил жесткую посадку военно-транспортный самолёт Ил-76. Официально на его борту находились девять человек, из них погибли четверо. Об этом сообщает российское госагентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.

Военный борт летел из Белгорода в Оренбург. В Рязани, на аэродроме Дягилев, Ил-76 садился, чтобы дозаправиться.

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Дозаправившись, самолёт взлетел в 3:05.

Уже меньше чем через минуту после взлёта диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвертого двигателя и попытался связаться с экипажем. Командиры воздушного судна (их было двое, так называемый, "сдвоенный" экипаж) не отвечали. Самолет якобы выполнял учебно-тренировочный полет без груза.

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По сложившейся традиции ненависти ко всем, включая и своих граждан, катастрофу в РФ назвали "жестокой посадкой". Крейсер "Москва" "сохранял плавучесть", пока не "затонул в условиях штормового волнения". Конечно, до того, как "весь экипаж был эвакуирован". И все это в то время, как в России экономика "отрицательно растет", а по городам слышны "хлопки".

"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился," – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП погибли четыре человека.

Авиакатастрофы в России

28 апреля в поселке Соколово Саратовской области произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов. По предварительным данным, погиб один человек.

В России 24 февраля в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, экипаж погиб.

Под Иркутском разбился самолет Ан-12, на борту грузового самолета находилось 8 человек. Погибли все.

За август 2021 года в России разбились сразу три военных самолета.